Суд не решился арестовать Стерненко

Приморский райсуд Одессы отклонил ходатайство прокурора о взятии под стражу экс-лидера областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко и поместил его под ночной домашний арест.
Об этом сообщает Укринформ.
«Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей вынесла решение о применении в отношении подсудимого Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста с 21 ч. до 6 ч. утра», — объявил решение председательствующий Сергей Кичмаренко.
Прокурор Юрий Бачинский просил избрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.
На заседании 18 декабря суд продолжил исследовать доказательства по делу, в частности видеозаписи следственных экспериментов с Александром Исайкулом, напавшим на Стерненко 24 мая 2018 года, и свидетелем нападения Наталией Усатенко.
Сам Стерненко так прокомментировал в Фейсбуке решение суда: «Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее говорил».
Прокуратура инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Речь идет о нападении на Стерненко 24 мая 2018 года. Тогда он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова.
В августе 2020 года Стерненко вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве Кузнецова и ношении холодного оружия без разрешения. Позже Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения Стерненко в виде ночного домашнего ареста.
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