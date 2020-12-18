Суд не решился арестовать Стерненко

Приморский райсуд Одессы отклонил ходатайство прокурора о взятии под стражу экс-лидера областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко и поместил его под ночной домашний арест.

Об этом сообщает Укринформ.

«Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей вынесла решение о применении в отношении подсудимого Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста с 21 ч. до 6 ч. утра», — объявил решение председательствующий Сергей Кичмаренко.

Прокурор Юрий Бачинский просил избрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

На заседании 18 декабря суд продолжил исследовать доказательства по делу, в частности видеозаписи следственных экспериментов с Александром Исайкулом, напавшим на Стерненко 24 мая 2018 года, и свидетелем нападения Наталией Усатенко.

Сам Стерненко так прокомментировал в Фейсбуке решение суда: «Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее говорил».

Прокуратура инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Речь идет о нападении на Стерненко 24 мая 2018 года. Тогда он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова.

В августе 2020 года Стерненко вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве Кузнецова и ношении холодного оружия без разрешения. Позже Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения Стерненко в виде ночного домашнего ареста.