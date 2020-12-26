Украинские пограничники пресекли контрабанду в РФ книг о Гарри Поттере

Пограничники отдела «Веселое» Харьковского отряда пресекли попытку контрабанды в Российскую Федерацию книг и запчастей к тракторам.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, после получения информации о возможном незаконном перемещении товаров через госграницу был выставлен пограничный наряд вблизи с.Борисовка (на направлении предполагаемого движения нарушителей). Он остановил для проверки ВАЗ-2121.

«В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике», — говорится в сообщении.

Пограничники установили, что задержанные — харьковчане, которые согласились незаконно перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали заплатить по $200 каждому.

На задержанных составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн, и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.