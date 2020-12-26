Украинские пограничники пресекли контрабанду в РФ книг о Гарри Поттере

Пограничники отдела «Веселое» Харьковского отряда пресекли попытку контрабанды в Российскую Федерацию книг и запчастей к тракторам.
Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, после получения информации о возможном незаконном перемещении товаров через госграницу был выставлен пограничный наряд вблизи с.Борисовка (на направлении предполагаемого движения нарушителей). Он остановил для проверки ВАЗ-2121.
«В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике», — говорится в сообщении.
Пограничники установили, что задержанные — харьковчане, которые согласились незаконно перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали заплатить по $200 каждому.
На задержанных составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.
Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн, и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016