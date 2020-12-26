Япония полностью закрывает въезд в страну до конца января

Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран мира. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ограничение действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы с долгосрочными визами.

Решение закрыть границы связано с новым штаммом коронавируса, выявленном в Великобритании. Новый вид коронавируса обнаружили по меньшей мери у пяти человек японцев, прибывших из Великобритании.

В последние дни Японии и Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тыс. заболевших. Большая часть случаев пришлась на Токио — 949. Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 219 тыс.