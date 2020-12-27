Действующий президент США Дональд Трамп не подписал закон о помощи американцам во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Пакет помощи безработным американцам суммой 900 миллиардов долларов Конгресс США принял на прошлой неделе после месяцев сложных переговоров и компромиссов.

По словам Трампа, он хочет увеличить людям единовременные выплаты, чтобы они получили $2000 вместо $600, но республиканцы в Конгрессе не согласились на такие изменения.

Байден назвал отказ Трампа подписать законопроект уходом от ответственности: «Это день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами из-за отказа президента Дональда Трампа подписать законопроект об экономической помощи, одобренный Конгрессом подавляющим и двухпартийным большинством», — заявил Байден.

После отказа Трампа подписывать закон миллионы американцев временно потеряли возможность получать еженедельные выплаты по безработице. Законопроект предусматривает выплату суммой $600 всем зарабатывающим менее $75 тысяч в год.