СМИ узнали о лоббировании Трампом непроверенного лекарства от вируса

Президент США Дональд Трамп лично оказывал давление на санитарные власти страны, чтобы они выпустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса, хотя он и не был протестирован соответствующим образом, сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

По информации издания, Трамп лично просил руководителей высшего звена Центров по контролю за заболеваниями, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальных институтов здоровья сконцентрироваться на двух препаратах. «Трамп был не особенно доволен из-за бюрократии», — сказал один источник.

По словам другого собеседника издания, президент подчеркнул необходимость в скором времени обеспечить доступ к препарату. За этим последовали меры господдержки, утверждал источник Reuters.

После этого власти выпустили руководство, в котором говорилось, что врачи могут выписывать это лекарство. При этом издание сообщает, что ключевая информация в этом руководстве была основана на единичных случаях, а не на экспертных оценках ученых.

В частности, в руководстве предлагалось использовать препараты хлорохин и его производную, гидроксихлорохин, для лечения коронавируса. Оба они используются при лечении малярии.

Reuters отмечает, что эти лекарства могут вызвать прерывистое сердцебиение, а также аритмию у пациентов. Издание также пишет, что при их применении существует риск для критически больных пациентов.

В комментарии Reuters, Белый дом опроверг давление со стороны Трампа. В пресс-службе подчеркнули, что приоритетом президента являются здоровье и безопасность граждан и отметили, что с этой целью Трамп обеспечил «беспрецедентную коллаборацию» разных специалистов для создания вакцины. При этом, отмечает Reuters, в пресс-службе не ответили на вопросы о выпущенном руководстве.

Во второй половине марта Трамп заявил о том, что в США тестируют гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса. По его словам, первые результаты были «очень воодушевляющими».