Трампа за месяц пандемии коронавируса потерял $1 млрд

Оценка активов президента США Дональда Трампа за последний месяц снизилась на $1 млрд из-за эпидемии коронавируса и падения активности в ключевых для него секторах экономики, подсчитал журнал Forbes.

«Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в $3,1 млрд. Теперь — в $2,1 млрд», — пишет издание.

Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Эксперты журнала отметили, что коммерческая недвижимость переживает из-за пандемии коронавируса кризис. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере.