Войти
Трампа за месяц пандемии коронавируса потерял $1 млрд
резонанс
Трампа за месяц пандемии коронавируса потерял $1 млрд
Зеленский считает, что карантин уже спасает жизни украинцев
позиция
Зеленский считает, что карантин уже спасает жизни украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трампа за месяц пандемии коронавируса потерял $1 млрд

136
Трампа за месяц пандемии коронавируса потерял $1 млрд

Оценка активов президента США Дональда Трампа за последний месяц снизилась на $1 млрд из-за эпидемии коронавируса и падения активности в ключевых для него секторах экономики, подсчитал журнал Forbes.

«Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в $3,1 млрд. Теперь — в $2,1 млрд», — пишет издание.

Читайте также: Поляки на выборах президента будут голосовать по почте

Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Эксперты журнала отметили, что коммерческая недвижимость переживает из-за пандемии коронавируса кризис. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере.

 

Дональд Трамп, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 апреля 2020
Понедельник, 6 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как не поддаваться панике

Паника любит компанию. Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива - спокойствие. Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

В 2008 году был преимущественно финансовый кризис. Борьба с ним – через ликвидацию кассовых разрывов и кризиса доверия – успешно осуществлялась при помощи расширения балансов Центробанков. Финансовый кризис 2008г трансформировался в экономический – резкое снижение инвестиций, заказов в промышленности, заметное падение потребительского спроса. Долговая перегрузка давила на всех – банки, предприятия, население. Но проникновение кризиса в производственный сектор были сравнительно ограниченным. В 2020 все эти дисбалансы куда более сильны, чем в 2008. Экономический ущерб, по-видимому, будет куда сильнее.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Каким будет мир после коронавируса

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016