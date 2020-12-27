Путин собирается сделать прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков.
По его словам, глава российского государства «в обозримой перспективе» сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.
Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина». Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.
Объявляя в августе о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V», Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку этим препаратом. Он отметил, что таким образом она «поучаствовала в эксперименте».
Во время большой пресс-конференции 17 декабря Путину задали вопрос о том, привился ли он сам. На это глава государства ответил, что еще нет, так как к тому моменту применение вакцины не было одобрено для его возрастной категории. Лидеру РФ сейчас 68 лет.
В субботу, 26 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав по результатам клинических испытаний одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.
Разработчики вакцины сообщили, что в ходе клинических испытаний вакцина показала эффективность свыше 90% для пожилых людей.
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