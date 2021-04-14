Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины.

«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — сказал Путин на президиуме Русского географического общества.

Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол должны сделать примерно через три недели.

Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что не хочет «обезьянничать», а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин также не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а «КовиВак» пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет.

Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата.