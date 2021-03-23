Путин, как и обещал, сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил местным СМИ пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — рассказал Песков.
Напомним, 22 марта президент Путин на совещании с производителями вакцин сообщил, что сделает прививку от COVID-19. Его пресс-секретарь тогда отметил, что вакцинация пройдет непублично.
По данным российского Минздрава, до 15 июня в стране привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения).
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