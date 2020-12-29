Убившего человека Стерненко оставили под домашним арестом

Приморский районный суд Одессы оставил активиста Сергея Стерненко под ночным домашним арестом до следующего заседания, которое состоится 5 января.

«Завершилось очередное заседание по делу по обвинению меня в защите своей жизни. Сегодня получили полный текст постановления о моем новом домашнем аресте. Судьи в решении прямо написали (уже второй раз!) что любые риски в отношении меня отсутствуют и не доказаны, но при этом дали таки мне арест! Хотя это прямо противоречит принципам КПК. Мы уже подали апелляционную жалобу», — написал Стерненко в Facebook.

В Twitter он опубликовал часть решения.

Следующее заседание по делу Стерненка запланировано на 12:00 5 января.

Напомним, 14 августа Сергею Стерненко вручили обвинительный акт по подозрению в убийстве одного из мужчин, напавших на него в мае 2014 года. Во время столкновения один из нападавших получил смертельное ранение в область живота.