Минфин разместил ОВГЗ еще на 23,6 млрд гривен

Министерство финансов в ходе аукциона 29 декабря разместило ОВГЗ на 23,6 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Минфин размещал гривневые и долларовые ОВГЗ.

От размещения валютных бумаг привлечено 322,850 млн долларов под 2,9% годовых.

Гривневые бумаги имеют сроки обращения от 77 дней до 1 519 дней, а доходность — от 10% до 12,25% годовых соответственно.

Всего в госбюджет привлечено 23 643,599 млн гривен.

Напомним, 22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривень.

15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривень, это — рекордные объемы за всю историю.

На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 млрд грн.

1 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,66 миллиарда гривень.