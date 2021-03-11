Венгрия покупает российскую вакцину в 4 раза дешевле китайской

Одна доза китайской вакцины от коронавируса от компании Sinopharm обходится властям Венгрии почти вчетверо дороже, чем доза российского препарата «Спутник V». Об этом заявил на брифинге глава офиса премьер-министра страны Гергей Гуляс, передает Reuters.
По его словам, две дозы препарата из КНР стоят $75,28, то есть примерно $37,6 за дозу. Две дозы «Спутника V» обходятся в $19,9, то есть менее $10 за дозу. Гуляс отметил, что стоимость вакцины Sinopharm значительно превышает цену препаратов от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, одобренных европейским регулятором.
Однако венгерские власти подчеркивают, что благодаря поставкам российских и китайских вакцин удалось привить примерно на полмиллиона человек больше, чем полагаясь только на поставки западных препаратов.
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