Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Начиная с августа текущего года, украинцы могут свободно выбирать себе поставщика газа с наиболее выгодными условиями. Государственные компании, в том числе «Нафтогаз Украины», могут помочь населению сэкономить на счетах за газ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. „Нафтогаз“ должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле», — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Он уточнил, что уже обсудил с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым вопрос цен для населения.

«Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у „Нафтогаза“ сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков», — отметил Зеленский.

Уточняется, что на сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ существенно отличаются. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК «Нафтогаз Украины» составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газосбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС.

Частные поставщики в регионах иногда устанавливают цены для населения на 30-40% выше, чем «Нафтогаз».

«Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем „Нафтогаз“, — рассказал Зеленский.

„Нафтогаз“ будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за снижение цен, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям нужно помогать», — добавил он.

Президент призвал представителей местных властей разъяснять людям, как можно сэкономить на счетах за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного Ощадбанка для смены поставщика газа и проведения рассчетов.

Отмечается, что процесс смены поставщика газа пока возможен дистанционно через интернет и в отделениях партнеров. Если потребитель решает сменить поставщика и избрал нового, это не требует согласования со старым поставщиком или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании. При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

Кроме того, уже с середины января 2021 года «Нафтогаз» вместе с Ощадбанком расширяют сеть для подключения новых клиентов. Украинцы смогут сменить поставщика газа, обратившись в ближайшее отделение Ощадбанка. Объединение усилий двух государственных компаний поможет украинцам экономить. По сравнению с условиями, которые предлагают другие компании, выбор ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика поможет сэкономить до 40% при расчетах за газ.