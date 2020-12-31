Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Начиная с августа текущего года, украинцы могут свободно выбирать себе поставщика газа с наиболее выгодными условиями. Государственные компании, в том числе «Нафтогаз Украины», могут помочь населению сэкономить на счетах за газ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. „Нафтогаз“ должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле», — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
Он уточнил, что уже обсудил с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым вопрос цен для населения.
«Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у „Нафтогаза“ сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков», — отметил Зеленский.
Уточняется, что на сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ существенно отличаются. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК «Нафтогаз Украины» составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газосбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС.
Частные поставщики в регионах иногда устанавливают цены для населения на 30-40% выше, чем «Нафтогаз».
«Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем „Нафтогаз“, — рассказал Зеленский.
„Нафтогаз“ будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за снижение цен, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям нужно помогать», — добавил он.
Президент призвал представителей местных властей разъяснять людям, как можно сэкономить на счетах за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного Ощадбанка для смены поставщика газа и проведения рассчетов.
Отмечается, что процесс смены поставщика газа пока возможен дистанционно через интернет и в отделениях партнеров. Если потребитель решает сменить поставщика и избрал нового, это не требует согласования со старым поставщиком или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании. При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.
Кроме того, уже с середины января 2021 года «Нафтогаз» вместе с Ощадбанком расширяют сеть для подключения новых клиентов. Украинцы смогут сменить поставщика газа, обратившись в ближайшее отделение Ощадбанка. Объединение усилий двух государственных компаний поможет украинцам экономить. По сравнению с условиями, которые предлагают другие компании, выбор ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика поможет сэкономить до 40% при расчетах за газ.
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