Венгрия будет производить «Спутник V»

Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Об этом сообщил на международном промышленном форуме «Иннопром» в российском Екатеринбурге министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Стратегическое сотрудничество ведется также в области того, что в конце следующего года в Дебрецене будет открыт завод по производству вакцин, и мы намерены производить там „Спутник V“, учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем», — сказал Сийярто, которого цитирует ТАСС.
По его словам, самую успешную программу вакцинации в ЕС осуществили в Венгрии, и в этом большую роль сыграло прагматическое сотрудничество с Россией. «Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», — сказал он, отметив, что благодаря этому удалось привить 1 млн венгерских граждан.
Помимо российской вакцины, в Венгрии применяются препараты производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
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