ЕС будет реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая

Евросоюзу необходимо научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой прибегают Россия и Китай. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает издание Total Croatia News.

«Эти страны (Россия и КНР — Ред.) продвигают во всем мире „вакцинную дипломатию“, мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — сказал он.

По его словам, Россия и Китай становятся все более «навязчивыми», сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, однако мир уже становится менее безопасным и свободным.

«ЕС — единственный регион в мире, который вакцинирует свое население и в то же время экспортирует вакцину в другие страны, а также делает пожертвования программе COVAX», — подытожил он.