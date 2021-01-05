В Киеве за год зафиксировали 36 температурных рекордов

В Киеве 2020 год стал самым теплым за последние 140 лет, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,9°С, что на 3,2°С превышает климатическую норму, таким образом он оказался рекордным с 1881 года», — информирует обсерватория на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, больше всего их было в марте — 12.

Самым холодным было 7 декабря (минус 9,5°С), самым жарким — 1 сентября, когда температура в тени достигла +34,7°С.

«Осадков на проспекте Науки, 37, выпало 580 мм, что соответствует 89% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно — более двух месячных норм в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, 11 месяцев 2020 года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С.