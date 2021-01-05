Войти
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
позиция
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

климат
RSS

В Киеве за год зафиксировали 36 температурных рекордов

406
В Киеве за год зафиксировали 36 температурных рекордов

В Киеве 2020 год стал самым теплым за последние 140 лет, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,9°С, что на 3,2°С превышает климатическую норму, таким образом он оказался рекордным с 1881 года», — информирует обсерватория на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, больше всего их было в марте — 12.

Самым холодным было 7 декабря (минус 9,5°С), самым жарким — 1 сентября, когда температура в тени достигла +34,7°С.

«Осадков на проспекте Науки, 37, выпало 580 мм, что соответствует 89% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно — более двух месячных норм в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

Как отмечается, 11 месяцев 2020 года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С.

климат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 января 2021
Понедельник, 4 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016