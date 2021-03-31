В РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Ученые Россельхознадзора разработали вакцину от COVID-19 для животных, сообщил заместитель руководителя российского надзорного ведомства Константин Савенков.
«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная „Карнивак-Ков“, разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ „Федеральный центр охраны здоровья животных“, зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — цитирует Савенкова ТАСС.
Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле, уточнил он.
Клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года, препарат испытали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам Савенкова, у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия выработанной таким образом иммунной защиты пока точно не установлен, этот вопрос продолжают изучать. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — заверил чиновник.
В реестре лекарственных средств Россельхознадзора указано, что вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек.
В ноябре—декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, мутировавшего у норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных. Решение об убийстве норок, в том числе здоровых, власти страны приняли для предотвращения распространения вируса. Дания является крупнейшим в мире поставщиком норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15–17 млн норок.
Случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 домашних животных неоднократно были зафиксированы в разных странах мира. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили более чем у десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле 2020-го — в Великобритании, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016