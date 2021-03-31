В РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Ученые Россельхознадзора разработали вакцину от COVID-19 для животных, сообщил заместитель руководителя российского надзорного ведомства Константин Савенков.

«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная „Карнивак-Ков“, разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ „Федеральный центр охраны здоровья животных“, зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — цитирует Савенкова ТАСС.

Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле, уточнил он.

Клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года, препарат испытали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам Савенкова, у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия выработанной таким образом иммунной защиты пока точно не установлен, этот вопрос продолжают изучать. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — заверил чиновник.

В реестре лекарственных средств Россельхознадзора указано, что вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек.

В ноябре—декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, мутировавшего у норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных. Решение об убийстве норок, в том числе здоровых, власти страны приняли для предотвращения распространения вируса. Дания является крупнейшим в мире поставщиком норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15–17 млн норок.

Случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 домашних животных неоднократно были зафиксированы в разных странах мира. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили более чем у десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле 2020-го — в Великобритании, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге.