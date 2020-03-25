Окружение Порошенко продало Новинскому фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства

Зарегистрирована в Великобритании компания Regal Petroleum, конечным бенефициаром которой является внефракционный народный депутат Вадим Новинский, приобрела компанию «Аркона Газ-Энергия», владеющую спецразрешением на разработку и добычу газа в Полтавской области.
Журналистское расследование выявило, что фирма «Аркона Газ-Энергия» была связана с людьми из окружения Игоря Кононенко и Петра Порошенко, и во времена президентства последнего купила это разрешение у государства вне конкурса и дешево — заплатив в бюджет менее 4 миллионов гривен, хотя были другие претенденты, готовые были готовы заплатить больше. Теперь Вадим Новинский покупает эту фирму, основной актив которой — эта лицензия, в бывших владельцев в 60 раз дороже, посчитали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».
В Regal Petroleum сообщили «24 марта 2020 была завершена процедура приобретения активов в соответствии с соглашением между компанией Regal Petroleum и предыдущими владельцами».
По условиям соглашения, Regal Petroleum покупает 100% капитала в ООО «Аркона Газ-Энергия», осуществляя оплату в несколько траншей.
Первый гарантированный транш составляет 4,3 миллиона долларов США. Еще столько же компания перечислит бывшим владельцам «Аркона Газ-Энергия» в случае удовлетворения определенных условий сделки, которые не раскрываются.
«Таким образом, согласно заключенному договору общая стоимость актива может составить до 8,63 млн долларов США», — заявили в Regal Petroleum. Это — более 240 млн. гривен.
Согласно официальному реестру, по состоянию на 23 марта, владельцами компании значились Игорь Мычко, Александр Нещотний, Дмитрий Волонец и Олег Ольховой.
Олег Ольховой, который имел наибольшую долю в компании перед продажей, это бывший директор спортивного клуба «5 элемент», который принадлежит Петру Порошенко и Игорю Кононенко. Также в расследовании, опубликованном зимой 2018 года, журналисты установили,
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