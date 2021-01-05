Зеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия: ему доверяют 41% украинцев, не доверяют — 54%.
Об этом свидетельствуют результаты январского опроса соцгруппы «Рейтинг».
Кроме того, 29% опрошенных доверяют председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, 37% — не доверяют (29% — его знают).
Представителю «ОПЗЖ» Юрию Бойко доверяют — 27%, не доверяют — 55%, еще 12% его не знают.
Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют — 26%, не доверяют — 69%.
Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.
Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, более четверти не знают его и более половины — ему не доверяют.
Исследование проводилось соцгруппой «Рейтинг» 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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