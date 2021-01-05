Зеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия: ему доверяют 41% украинцев, не доверяют — 54%.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса соцгруппы «Рейтинг».

Кроме того, 29% опрошенных доверяют председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, 37% — не доверяют (29% — его знают).

Представителю «ОПЗЖ» Юрию Бойко доверяют — 27%, не доверяют — 55%, еще 12% его не знают.

Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют — 26%, не доверяют — 69%.

Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, более четверти не знают его и более половины — ему не доверяют.

Исследование проводилось соцгруппой «Рейтинг» 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.