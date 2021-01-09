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В Испании три человека погибли из-за непогоды, Мадрид засыпан снегом

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В Испании три человека погибли из-за непогоды, Мадрид засыпан снегом

По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Два человека стали жертвами удара стихии в автономном сообществе Андалусия, еще один — в автономном сообществе Мадрид. Министр заявил, что речь идет «о самой сильной буре за последние 50 лет».

Ранее служба экстренной помощи Андалусии передавала, что «женщина погибла после того, как ее автомобиль был снесен течением реки между населенными пунктами Фуэнхирола и Михас». Затем спасатели обнаружили тело мужчины, который ехал в той же машине. Всего в регионе из-за непогоды было зафиксировано более 600 инцидентов.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за стихии сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова уже достигает 60 см. При этом, как ожидается, снег будет идти в течение всего дня.

Из-за стихии с пятницы прекратил работу международный аэропорт Мадрид-Барахас, приостановлено железнодорожное движение из и в Мадрид, в городе не ходят автобусы. Сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах в автономном сообществе Мадрид. К операции по оказанию им помощи были подключены военные.

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Мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал горожан не выходить на улицу. Власти автономных сообществ Мадрид и Кастилия-Ла-Манча уже объявили об отмене занятий в учебных заведениях 11 и 12 января. Как отметили в службе экстренной помощи региона Кастилия-Ла-Манча, из-за непогоды около 27 тыс. потребителей остались без электричества. По данным агентства ЭФЭ, в Мадриде некоторые дома также остались без воды, света и отопления из-за проблем, вызванных непогодой.

Испания, непогода
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