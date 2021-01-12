Турция начинает вакцинацию китайской вакциной SinoVac, которую купила и Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет вакцинацию против COVID-19 в эти выходные.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet daily news.
«Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
«Когда количество случаев COVID-19 опустится ниже определенного количества, мы будем уменьшать ограничения постепенно, как это было раньше», — добавил он.
Первая партия из 3 миллионов доз вакцины против COVID-19, заказанная у китайского производителя SinoVac Biotech, поступила в Турцию 30 декабря, после чего состоялись испытания турецких лабораторий.
Эрдоган также отметил, что Турция будет удовлетворять собственные потребности в вакцине самостоятельно: «Самое главное — это разработать собственную вакцину. Многие наши университеты, учреждения и компании прилагают значительные усилия для этого».
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Министерство здравоохранения за «Медицинские закупки Украины», заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании «Синовак».
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