Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».

На прошлой неделе в центре, который координировал испытания, сообщили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью».

Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.

Для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы ее эффективность превышала 50%.

Отметим, что именно вакцину Sinovac закупила Украина.