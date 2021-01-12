Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
На прошлой неделе в центре, который координировал испытания, сообщили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью».
Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы ее эффективность превышала 50%.
Отметим, что именно вакцину Sinovac закупила Украина.
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