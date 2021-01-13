Назван самый комфортный в мире небольшой город

Португальский Порту занял первое место в рейтинге Small Cities Index, который оценивает сравнительно небольшие города с точки зрения удобства жизни в них.

За год Порту поднялся на первую строчку с девятой. Это произошло, в первую очередь, благодаря помощи местных властей предпринимателям в период жесткого карантина. Например, авторы рейтинга отметили, как мэрия и международные сообщества дизайнеров поддержали малые фирмы и индивидуальных ремесленников, которые производят мебель и аксессуары.

Кроме того, Порту — один из самых экономически развитых регионов страны. При этом там комфортная, размеренная жизнь, есть возможность быстро попасть на океанское побережье или посетить соседнюю Испанию.

На втором месте рейтинга в этом году оказался бельгийский Левен, а замыкает тройку лидеров японский город Итосима. Из представителей Евросоюза в первую десятку также вошли итальянский Больцано и датский Ольборг.

Рейтинг составляет британский журнал Monocle. Он оценивает города с населением до 250 тысяч человек со всего мира по пяти критериям: транспортная доступность города (легко ли туда добраться, например, туристам), эффективность управления (насколько мэрия прислушивается к жителям), доброжелательность жителей к новым соседям, «зеленая» инфраструктура (много ли в городе парков, скверов) и возможности для развития бизнеса.