Степанов уверяет, что посредника «Лекхим» при покупке вакцины захотели сами китайцы

Компания «Синовак» настаивала на заключении договора о закупках COVID-вакцины Украиной через компанию «Лекхим».

Как сообщает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«По предложению и настоятельной рекомендации компании „Синовак“ к процессу переговоров присоединилась компания, с которой они сотрудничали раньше и сотрудничают сейчас, — компания „Лекхим“. После того, как стал вопрос по поводу соответствующего заключения договоров, мы еще раз вернулись к нашему желанию заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы получить этот договор через компанию „Лекхим“, которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин», — сказал Степанов.

По его словам, Минздрав обращался относительно закупки вакцины от коронавирусной инфекции в две китайские компании — «Синовак» и «Синофарм».

Напомним, что в конце 2020 года Министерство здравоохранения заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 компании Sinovac Biotech, первая партия, по утверждению Минздрава, составит 700 тыс. доз. Минздрав рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2020 года.

Также министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял о том, что Украина получит первую партию вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech на протяжении 30 дней после ее регистрации.

«Синовак» (Sinovac Biotech) — крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год.