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Израиль на неделю закрыл главный аэропорт страны

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Израиль на неделю закрыл главный аэропорт страны

Правительство Израиля приняло в воскресенье решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает государственное радио Kan.

По данным радиостанции, ограничения на прибывающие рейсы вводятся по меньшей мере на одну неделю для «предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам». Газета The Times of Israel отмечает, что «разрешение на прибытие специальных рейсов будет выдаваться в соответствии с правилами, которые будут опубликованы правительством».

«Мы опережаем мир и герметично закрываем государство», — сказал в начале заседания кабмина премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания приводит Kan. По данным радиостанции, против решения правительства проголосовала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата, объяснив это тем, что в ближайшие дни в Израиле ожидают прибытие нескольких самолетов с репатриантами из Украины.

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19 января правительство Израиля единогласно утвердило продление до конца текущего месяца тотального карантина, введенного 8 января на две недели. Израильтянам до 31 января запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более десяти на открытом воздухе, также нельзя удаляться более чем на 1 тыс. метров от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей, закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом.

Израиль, коронавирус
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