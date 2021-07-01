В Израиле снова начало расти число заболевших COVID-19

Израиль зарегистрировал рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки — 307: это наивысший показатель с апреля, сообщает The Times of Israel.
Таким образом, общее число заболевших в данный момент приближается к 1,9 тыс. случаев. Среди них 29 человек болеют тяжело, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Израиль является одной из стран мира, где вакцинация населения идет наиболее быстрыми темпами, более 55% населения страны вакцинированы полностью, порядка 60% — получили как минимум первую дозу.
Тем не менее, на следующей неделе Минздрав ожидает, что в Израиле будут выявлять по 500-600 зараженных.
Ситуация складывается непросто из-за распространения новой мутации коронавируса, появившейся в Индии, этот штамм получил название «дельта».
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