Франция предложила ввести усиленные санкции против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с делом Алексея Навального.

Министр напомнил, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении РФ.

Французский министр в очередной раз призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания «отказом от верховенства права» и сказав, что такое недопустимо.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, по их результатам сотни людей были задержаны полицией.