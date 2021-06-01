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В Израиле отменили почти все карантинные ограничения из-за COVID

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В Израиле отменили почти все карантинные ограничения из-за COVID

В Израиле с 1 июня отменяются почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, сообщает Times of Israel.

В этот день истек срок действия «зеленых пропусков» (разрешение на посещение определенных мест выздоровевшими от COVID-19 и вакцинированными) и «фиолетовых знаков» (стандарт, подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии).

Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, а также еще не привитые граждане могут свободно посещать общественные места. Как передает радио Kan, сняты ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений, также можно проводить массовые мероприятия в помещениях и на воздухе. Большинство предприятий и школ в стране вернулись к нормальной работе.

Вместе с тем пока остается в силе обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будут снимать поэтапно.

Также продолжают действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Гражданам по-прежнему запрещен въезд в страны с высоким уровнем распространения коронавируса, за исключением особых случаев. В этот список входят Украина, Россия, Аргентина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Все, кто въезжает в Израиль из этих стран, должны уйти на карантин, даже если они сделали прививку от COVID-19 или переболели. Эта мера будет действовать до 13 июня и продлеваться в случае необходимости.

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Те, кто приезжает в Израиль из других стран, должны будут сдать два теста на коронавирусную инфекцию, это касается и тех, кто прошел вакцинацию.

Решение о снятии большинства карантинных мер принято из-за снижения числа случаев заражения COVID-19. Сейчас в стране самый низкий уровень заболеваемости с начала пандемии. Например, в воскресенье, 30 мая, было выявлено только четыре новых случая.

Израиль, коронавирус
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