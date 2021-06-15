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Израиль открыл свои границы для украинцев, но нужно будет сдать два теста

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Израиль открыл свои границы для украинцев, но нужно будет сдать два теста

Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле, въезд в страну будет разрешен только в том случае, если у человека будет иметься отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль.

«По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест (указанная услуга платная — 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой)... Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививки) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19», — говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем также отмечается, что в исключительных случаях украинцы могут подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19, по ссылке https://survey.gov.il/he/PCR2.

Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Также сообщается, что после получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

«Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле», — сообщают в посольстве.

Там добавляют, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию, которая составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

«Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля», — уточняют дипломаты.

Они добавляют, что лица, которые болеют COVID-19, не смогут сесть на самолет.

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Кроме того, сообщается, что иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы этого государства, и в будущем въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

«Транзитные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Израиль медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID19, выданным не более чем за 72 часа до планируемого времени посадки в Израиле при условии, что общее время пересадки не превышает 24 часа», — резюмируют в посольстве.

Израиль, коронавирус
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