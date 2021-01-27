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Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
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Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

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COVAX начнет первые поставки вакцины в феврале

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COVAX начнет первые поставки вакцины в феврале

На период 2021-2022 годов глобальная инициатива COVAX зарезервировала для распределения среди стран мира 2 млрд доз вакцин против COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своем обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы 27 января.

«Мы ожидаем, что COVAX начнет первые поставки вакцин в следующем месяце», — заявил гендиректор ВОЗ.

Он напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX зарезервировано для распространения среди стран мира 2 млрд доз вакцин против COVID-19 от пяти производителей с возможностью осуществить поставки в 2021 году более одного миллиарда доз, а остальные — в течение 2022 года.

Гебрейесус добавил, что сейчас в мире необходимо приложить совместные усилия для преодоления логистических и административных преград, которые мешают эффективному и безопасному обеспечению вакцинами.

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Он особо подчеркнул имеющиеся и потенциальные риски относительно несправедливого распределения вакцин и доступа к ним, включая повышение цен на препараты.

«Мы призываем все страны, которые имеют двусторонние контракты и контролируют поставки вакцин, быть прозрачными с COVAX относительно этих контрактов в отношении цен и сроков поставки», — заявил генсек ВОЗ.

В мире с начала пандемии подтверждены почти 100,8 млн случаев заражения COVID-19, включая 2,1 млн летальных.

ВОЗ, COVAX
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