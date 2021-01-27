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Шмыгаль пообещал пересмотреть прожиточный минимум

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Шмыгаль пообещал пересмотреть прожиточный минимум

Нынешний размер прожиточного минимума не соответствует потребностям граждан, поэтому надо пересмотреть подходы к его формированию.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

«Сегодня от прожиточного минимума зависит многое, и он подвязан не только к большому количеству социальных выплат, но и к налогам, взносам, штрафам. То есть от увеличения прожиточного минимума автоматически могут возрастать не только социальная помощь, но и разные штрафы, взносы и другие платежи, установленные в государстве», — сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас используют нормативы, не соответствующие реальным потребностям граждан, поэтому должны быть внедрены новые подходы. «Должна быть проведена соответствующая реформа, которая усовершенствует определение прожиточного минимума», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Министерство социальной политики уже имеет наработки по этому вопросу.

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Напомним, что в законе «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» установлен такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 гривны.

прожиточный минимум, Денис Шмыгаль
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