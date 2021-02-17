США дадут денег программе COVAX и заплатят $200 млн ВОЗ

США работают со Всемирной организацией здравоохранения в вопросе доступа к вакцинам от коронавируса и намерены оказать «существенную финансовую поддержку» программе COVAX. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в виртуальном формате на заседании Совета Безопасности ООН по теме борьбы с пандемией.

«Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам. Мы намерены оказать существенную финансовую поддержку программе COVAX», — сказал он.

Также Соединенные Штаты намерены работать со своими партнерами по всему миру над реформированием ВОЗ и усовершенствованием ее системы предупреждения.

«Мы будем работать с партнерами по всему миру с целью укрепить и реформировать ВОЗ, оказать поддержку глобальной повестке в сфере здравоохранения, обеспечить устойчивую готовность к биологическим угрозам, создать систему предупреждения, которая позволит нам быстрее реагировать на подобного рода ситуации...», — отметил шеф американской дипломатии.

Он добавил, что США внесут в бюджет ВОЗ взносы в размере около $200 млн к концу месяца. «США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка $200 млн в рамках своих финансовых обязательств», — добавил руководитель Госдепартамента.