Суд отпустил Стерненко на поруки депутату

Приморский районный суд Одессы решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Активиста отпустили на поруки народному депутату.
Решение было принято на заседании суда, передает РБК-Украина.
Так, домашний арест активиста было отменено. Об этом сказал судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко.
«Ходатайство защиты удовлетворить», — гласит его решение.
Судья изменил меру пресечения и отдал Стерненко на поруки депутату Роману Лозинскому от партии «Голос».
Напомним, что в 2018 году на активиста произошло нападение. По его словам, двое мужчин напали на него, когда он шел с девушкой домой. Стерненко защищался ножом и сильно ранил одного из нападавших. От полученных ранений мужчина скончался.
Активист настаивает, что это была самооборона, однако правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и незаконном ношении холодного оружия (ч. 2 ст. 263 УК Украины).
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