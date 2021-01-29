В Китае казнили бывшего главу госкомпании за коррупцию и двоеженство

В Китае казнили бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина. Об этом сообщает издание Global Times.
К смертной казни и конфискации имущества Лая приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и двоеженство. Решение по делу вынес 5 января суд города Тяньцзинь, позднее Верховный народный суд КНР оставил приговор в силе.
Суд установил, что обвиняемый напрямую или через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 млрд юаней ($277 млн). Речь идет о 22 эпизодах взяточничества с 2008-го по 2018 годы в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда.
Взятки Лай также получал в обмен на помощь в продвижении по службе и при переводе на другую работу. Кроме того, его обвинили в хищении 25,13 млн юаней государственных денег и признали виновным в двоеженстве: будучи женатым, он жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.
Судья, вынесший приговор, заявил, что общая сумма взяток стала для страны самой крупной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Большую часть государство вернуло.
В апреле 2016 года Верховный народный суд и Верховная народной прокуратура КНР объявили минимальный размер взятки или растраты госсредств, за который предусмотрен смертный приговор. Он составил 3 млн юаней (примерно $463 тыс. на апрель 2016-го). Приговор может быть условным, если есть смягчающие обстоятельства.
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