Британский регулятор рекомендовал не применять вакцину AstraZeneca для людей моложе 30 лет

Британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca среди людей моложе 30 лет, использовать вместо нее другие препараты, сообщает BBC.

Как отмечается, данная рекомендация связана с опасностью образования тромбов после применения данного препарата.

Согласно обзору, проведенному агентством по регулированию лекарственных средств MHRA, к концу марта у 79 человек в Великобритании после вакцинации образовались тромбы, 19 из них умерли.

В то же время регулятор подчеркнул, что побочные эффекты чрезвычайно редки, а эффективность вакцины остается доказанной.