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В Британии утилизировали почти миллион доз вакцины AstraZeneca

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В Британии утилизировали почти миллион доз вакцины AstraZeneca

В Великобритании около 800 тыс. доз вакцины от COVID-19 от AstraZeneca оказались просрочены и непригодны к использованию, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что это происходит на фоне глобальной нехватки препаратов в более бедных странах.

Причина таких потерь в том, что власти Великобритании сузили область применения вакцины от AstraZeneca. После появления данных о побочных эффектах в виде тромбов британцам до 40 лет рекомендовали выбирать другую вакцину. Это привело к тому, что тысячи доз вакцины от AstraZeneca, уже поставленные в медучреждения, оказались невостребованны.

800 тыс. доз с истекшим сроком годности — это оценочные данные, построенные на основании информации из нескольких регионов страны. Например, в Уэльсе, который публикует наиболее полные данные о ходе вакцинации и одновременно, по информации The Telegraph, имеет наименьший процент потерь вакцины, сообщал, что по состоянию на 5 сентября у него было 40 тыс. доз AstraZeneca с истекшим сроком годности. Это примерно 1,7% от числа сделанных там уколов. Из этого издание делает вывод, что если по всей стране процент потерь примерно такой же, то на утилизацию необходимо отправлять не менее 800 тыс. доз препарата. Всего в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии было введено 48,9 млн доз AstraZeneca. С подсчетами The Telegraph согласился эксперт, отслеживающий ход прививочной кампании, Пол Мэйнвуд.

«Мы расстроены, потому что знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы выбрасываем их в мусорное ведро», — сказал один из опрошенных изданием докторов.

Проблему создает и то, что в отношении лекарственных средств действуют строгие правила редистрибуции и большинство уже отгруженных производителем партий препарата уже нельзя перенаправить в другое место. Например, нельзя вернуть производителю уже вскрытую упаковку с ампулами (они распределяются партиями по десять флаконов или 60 доз вакцины). Не подлежат возврату и препараты, уже распределенные между врачами общей практики.

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Весной некоторые страны Евросоюза приостановили использование препарата AstraZeneca из-за риска развития тромбов. Впоследствии Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) указал, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов. «EMA подтверждает, что соотношение «общая польза — риск» остается положительным», — указывалось в сообщении европейского регулятора. Тем не менее некоторые страны частично ограничили использование вакцины или предложили населению выбирать между AstraZeneca и другими препаратами.

Великобритания, AstraZeneca
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