Риск заражения коронавирувом усиливается в первые дни после вакцинации, – исследование

Анализ вакцинационной кампании в Израиле показал, что всего одна доза вакцины Pfizer/BioNTech обеспечивает 90% защиты вакцинируемому от коронавируса COVID-19, однако спустя 21 день после прививки, сообщает издание The Guardian.
Такие выводы, полученные Университетом Восточной Англии, вступают в противоречие с прежним исследованием израильской стороны по материалам изучения 500 тыс. человек, согласно которому одна доза вакцины не дает адекватной защиты вакцинированному, отмечает газета.
«Но мы увидели некоторое количество упущений в том, как они (в Израиле — Ред.) работали с данными, включая то, что они не пытались оценить эффективность вакцины в период после 18-го дня от ее ведения. А это дало бы лучшие указания на то, насколько эффективной могла бы быть одна доза вакцины, если выдачу второй дозы отложат на 12 недель», — заявил профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии.
The Guardian в этом контексте поясняет, что ранее британские власти, которые проводят вакцинацию как при помощи препаратов Pfizer/BioNTech, так и компании AstraZeneca и Оксфордского университета, приняли решение выдавать вторую дозу через 12 недель после первой с целью максимально увеличить охват вакцинируемых.
В свою очередь эксперты Университета Восточной Англии уточнили, что при обследовании жителей Израиля, получивших лишь одну дозу вакцины, сразу после вакцинации уровень защиты был почти что нулевым — вплоть до 14 дней. Однако затем иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки, и более не улучшается.
«Это показывает, что одна доза вакцины дает сильную защиту, хотя для достижения этого может потребоваться 21 день», — объяснил Хантер.
Однако ученые также обнаружили, что в течение первых восьми дней после иммунизации риск инфицирования COVID-19 у вакцинированых усиливается, возможно, из-за того, что люди утрачивают бдительность и меньше соблюдают меры безопасности. После восьми дней уровень риска, тем не менее, снижается.
«Как ни странно, ежесуточная заболеваемость серьезно выросла после вакцинации, по примерным подсчетам удвоилась в течение восьми дней. Мы не знаем, почему вначале есть повышенный риск инфицирования, но он может быть связан с людьми, которые, как только получать вакцину, становятся менее аккуратными в поведении», — предположил Хантер.
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