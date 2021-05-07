В Великобритании людям до 40 лет будут предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca

Всем британцам в возрасте до 40 лет будет предложена альтернатива вакцине AstraZeneca в соответствии с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) из-за опасений по поводу вызываемого этим препаратом редкого побочного эффекта — тромбоза. Об этом сообщает в пятницу газета The Times.

Никаких новых обстоятельств, касающихся использования вакцины AstraZeneca, по данным издания, не выявлено, и польза от применения этого препарата по-прежнему превышает возможные риски развития побочных эффектов. Тем не менее JCVI решил рекомендовать в качестве «меры предосторожности» прививать людей и в возрастной категории 30-39 лет препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также американской Moderna.

Ранее Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал использовать эти вакцины в качестве альтернативы препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет, и вот теперь решено предложить такую возможность и британцам до 40 лет.

«Такие меры предосторожности принимаются с учетом конкретной ситуации в Великобритании, где доступны альтернативные вакцины», и они не замедлят темпы реализации общенациональной программы вакцинации населения к концу июля, сказал изданию информированный источник.

Согласно заявлению в четверг официального представителя британского Минздрава, позиция JCVI и Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) «по-прежнему заключается в том, что преимущества вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета перевешивают риски для подавляющего большинства взрослых». «Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации постоянно пересматривает свои рекомендации в соответствии с последними научными выводами», — добавил он.

Как проинформировало ранее MHRA, число пациентов в Великобритании, которые умерли вследствие образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, достигло 41. По информации регулятора, всего в стране у 209 человек образовались тромбы после использования этой вакцины, в том числе у четырех пациентов, которые получили вторую дозу препарата. В общей сложности в Великобритании на данный момент первая доза оксфордской вакцины была введена почти 22 млн человек.