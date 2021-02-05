Панама решила закупить 3 млн доз российской вакцины

Панама планирует закупить 3 млн доз российской вакцины «Спутник V». Соответствующее письмо Российскому фонду прямых инвестиций направил глава панамского Минздрава Луис Сукр. Документ цитируют сразу несколько западных СМИ.
«Наше географическое положение делает нас одним из наиболее важных центров воздушного, наземного и морского сообщения в регионе и подвергает нас большему риску, чем остальные страны», — приводит Reuters отрывок из документа.
Согласно сообщению агентства, правительство Панамы намерено выдать «Спутнику V» лицензию на экстренное использование препарата.
Население Панамы составляет 4,25 млн человек.
Ранее, 2 февраля, медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», проведенной московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Исследование показало 91,6-процентную эффективность вакцины против COVID-19.
3 февраля экстренное использование «Спутника V» одобрила Мексика. В РФ тогда отмечали, что страна стала первой в Северной Америке и 17-й в мире, которая выдала регистрацию их препарату.
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