Казахстан начнет производство российской вакцины

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Казахстане с 22 декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в пятницу по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром страны Аскаром Маминым.
«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины „Спутник V“. Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении.
27 ноября министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что власти республики прорабатывают вопрос строительства завода по производству российской вакцины от коронавируса, сейчас идет изучение возможных площадок. По его словам, рассматривается возможность размещения производства российской вакцины на площадке действующего фармацевтического завода.
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