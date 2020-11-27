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В Индии произведут более ста миллиона доз российской вакцины

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В Индии произведут более ста миллиона доз российской вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 миллионов доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.

«РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V», — отмечается в сообщении. Уточняется, что стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.

Минздрав России еще в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза IIIII — в Индии. В РФ уверяют, что заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Индия, вакцина, Спутник V
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