AstraZeneca признала низкую эффективность своей вакцины от одного из вариантов COVID-19

Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме.

Как сообщила Financial Times, это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

«При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B. 1.351», — сказал представитель AstraZeneca изданию.

«Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптацию вакцины против этого варианта и будут быстро продвигаться через клинические разработки, чтобы она была готова к осенним поставкам, если это будет необходимо», — добавил он.

«Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель», — говорится в заявлении пресс-секретаря.