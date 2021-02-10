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Польша перепродаст Украине часть вакцин AstraZeneca

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Польша перепродаст Украине часть вакцин AstraZeneca

Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис заявил, что Европейская комиссия «изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины». «Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине (2021 — Ред.) года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее договоры о поставках позволяют перепродавать вакцины без какой-либо выгоды», — сказал он.

«Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину посредством европейского цивильного механизма защиты», — уточнил Домбровскис.

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В этой связи он выразил надежду «увидеть, что вакцинация будет начата уже в этом месяце». «Тем не менее, мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцинации», — добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, что в последнее время целый ряд стран отказался от применения вакцины AstraZeneca для вакцинации лиц пожилого возраста в связи с ее низкой эффективностью.

Польша, AstraZeneca
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