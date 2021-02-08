Зеленский снова подтвердил отказ от покупки российской вакцины «Спутник V»

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности, заявляет президент страны Владимир Зеленский.
«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины „Спутник V“ не существует», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник в Киеве.
Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса, однако имеется проблема с доверием людей к вакцинированию.
«Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит», — сказал Зеленский.
В этом контексте он заявил, что «готов вакцинироваться вместе с военными, как верховный главнокомандующий».
Зеленский также отметил, что Украина получит до 1 млн доз вакцины уже в феврале, а до лета 2021г — 10 млн доз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016