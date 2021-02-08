Зеленский снова подтвердил отказ от покупки российской вакцины «Спутник V»

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины „Спутник V“ не существует», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник в Киеве.

Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса, однако имеется проблема с доверием людей к вакцинированию.

«Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит», — сказал Зеленский.

В этом контексте он заявил, что «готов вакцинироваться вместе с военными, как верховный главнокомандующий».

Зеленский также отметил, что Украина получит до 1 млн доз вакцины уже в феврале, а до лета 2021г — 10 млн доз.