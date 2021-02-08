Войти
Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений
официально
Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
дружба народов
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина уже договорилась о поставках вакцин четырех производителей

399
Украина уже договорилась о поставках вакцин четырех производителей

В Украину поступят вакцины от COVID-19 от 4 компаний, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнётся уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», — сказал Зеленский, открывая Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник.

В то же время президент отметил, что уже решив вопрос с поставками вакцин в страну, Украина столкнулась с новой проблемой, а именно «с недоверием к прививкам, отказом от вакцинации значительной части населения».

«Это новый, но очень серьёзный вопрос, который всем нам необходимо решить. Я готов лично, как и большинство мировых лидеров показать, что вакцинация важна, она безопасна и нужна», — отметил президент.

Читайте также: Зеленский готов «личным примером» показать безопасность вакцины от коронавируса

Глава государства также рассказал, что в Украине разработана дорожная карта вакцинации, которая предусматривает надлежащий и равный доступ для всех граждан Украины.

«Ее главное задание — охват как минимум половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года», — отметил президент.

вакцина, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 февраля 2021
Воскресенье, 7 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зеленский против СМИ: Когда сила – это на самом деле бессилие

Чтобы понять, что нас ждет, достаточно посмотреть на историю известных диктатур XX века. И начать надо с понимания, что простого человека при диктатуре ничего хорошего не ждет. Потому что диктатура нужна, чтобы подавлять большинство, которое не устраивает нищета, безработица, коррупция и беспредел.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016