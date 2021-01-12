Украина может ввести свидетельства о проведении COVID-вакцинации

Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса. Пока этот вопрос только рассматривают.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Во время пандемии страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами, отметил Ляшко. Иностранец при пересечении границы должен иметь полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.
«После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает», — отметил Ляшко.
Украинская власть будет более детально рассматривать этот вопрос, когда получит информацию, останавливает ли вакцинация распространение коронавируса, добавил главный санврач.
Ляшко рассказал, что до пандемии коронавируса такие свидетельства выдавались после проведения вакцинации против желтой лихорадки. Они требовалась при пересечении границы в страны, в которых есть вероятность инфицирования лихорадкой.
Вместе с тем, Виктор Ляшко отметил, что иммунный паспорт — это совсем другое дело, и ВОЗ ранее предостерегал от его введения.
«Сегодня вопрос внедрения иммунных паспортов не стоит, а вопрос издания международных свидетельств о проведении вакцинации, он четко урегулирован международными медико-санитарными правилами», — заявил он.
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