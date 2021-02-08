Проводить вакцинацию в Украине будут приблизительно 600 мобильных бригад

Проводить вакцинацию в каждом регионе будут приблизительно 23 мобильных бригады, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве в понедельник.
«Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильных бригады, в среднем 23 мобильных бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад», — сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время медработники проходят обучение для проведения вакцинации.
«Сейчас медработники проходят соответствующие обучение и к средине февраля будут готовы. Мы детально прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий», — сказал он.
«Минздрав, Центр общественного здоровья в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ уже провели первый этап оценки холодовой цепочки для транспортировки и сохранности вакцин. Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию», — добавил министр.
Степанов отметил, что на первом этапе вакцинации, который включает около 370 тыс. человек, вакцину получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.
На втором, третьем и четвертом этапе вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016