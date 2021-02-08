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Проводить вакцинацию в Украине будут приблизительно 600 мобильных бригад

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Проводить вакцинацию в Украине будут приблизительно 600 мобильных бригад

Проводить вакцинацию в каждом регионе будут приблизительно 23 мобильных бригады, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве в понедельник.

«Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильных бригады, в среднем 23 мобильных бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад», — сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время медработники проходят обучение для проведения вакцинации.

«Сейчас медработники проходят соответствующие обучение и к средине февраля будут готовы. Мы детально прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий», — сказал он.

«Минздрав, Центр общественного здоровья в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ уже провели первый этап оценки холодовой цепочки для транспортировки и сохранности вакцин. Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию», — добавил министр.

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Степанов отметил, что на первом этапе вакцинации, который включает около 370 тыс. человек, вакцину получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.

На втором, третьем и четвертом этапе вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.

вакцина, Максим Степанов
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