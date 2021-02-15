Желающим покормить в Ницце бездомных кошек нужно будет получать сертификат

Власти французской Ниццы учредили официальные «сертификаты кормильца» для тех, кто желает обеспечивать пропитанием бездомных кошек на улице. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien.
Этот сертификат может получить практически любой желающий, для этого он должен лишь состоять в одной из местных ассоциаций по защите животных. Также волонтеры должны будут каждый год заключать с мэрией контракт, согласно которому обязуются соблюдать определенный кодекс поведения: не оставлять еду на открытом воздухе, чтобы не привлекать крыс и чаек, а также сообщать о нестерилизованных бродячих животных. Последнее должно стать мягким решением проблемы роста их популяции — за прошлый год власти обеспечили стерилизацию 450 кошек.
«Таким мы образом пытаемся отдать должное тем, кто находится в тени и зачастую сталкивается с плохим отношением к себе со стороны некоторых соседей и объединений. Между тем они тратят много энергии и денег, чтобы помочь этим кошкам, — рассказал советник мэра Ниццы по защите животных Анри-Жан Серват. — Слишком многие считают, что кормить уличных животных запрещено, но это не так. Принимая новые законы, мы должны обеспечить потребности всех животных, которые находятся в трудном положении».
Данная мера, по утверждению советника, станет первым шагом на пути улучшения жизни животных в городе. В будущем рассматривается возможность организации стационарных пунктов помощи животным, где их будут не только кормить, но и оказывать ветеринарную помощь. Это коснется в том числе собак бездомных людей, которые сопровождают хозяев на улицах города.
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