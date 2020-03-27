В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

Бельгийские власти сообщили в пятницу о случае передачи вируса COVID-19 от человека животному.
«Наши коллеги из ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован COVID-19, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены», — сказал на пресс-конференции представитель антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.
Он подчеркнул, что речь идет об отдельном случае, а не правиле.
В то же время власти все-таки хотят разработать меры профилактики для владельцев домашних животных, из числа тех, кто заразился вирусом COVID-19.
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