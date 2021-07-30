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Сразу две украинские авиакомпании в августе запускают рейсы в Ниццу

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Сразу две украинские авиакомпании в августе запускают рейсы в Ниццу

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 8 августа запускает сезонные рейсы по маршруту Киев — Ницца — Киев, восстановление авиасообщения стало возможным благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье: из Киева вылет будет в 09:30, прилет в Ниццу в 11:35; обратно — вылет в 12:35, прилет в 16:30.

Рейсы продлятся до 29 сентября.

В свою очередь авиакомпания SkyUp запускает рейсы по данному маршруту с 19 августа.

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Как отмечается на Facebook-странице авиаперевозчика, они будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, с 20 августа SkyUp запускает рейсы по маршруту Киев — Париж/Бове — Киев. Они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

МАУ, Ницца, SkyUp
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